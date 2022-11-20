Немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что властями Германии было передано вооружение на Украину, которое оказалось неисправным. Оказывается, Берлин передал ВСУ гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые требуют ремонта. Аудитория Bild высказала свое мнение по этому поводу.

Часть комментаторов отметили, что возможно это является «знаком» завершения военных действий на территории Украины. Один из пользователей написал, что министерство ФРГ наконец-то, прозрело. Он отметил, что Украине не стоит больше поставлять оружие, запчасти и снаряды. Еще один пользователь написал, что снабжение преступного киевского режима является абсурдным. «В России не издеваются над людьми, привязывая их раздетыми на морозе, и не стреляют в сдавшихся в плен военных», отметил он.

Зарезюмировал все вышесказанное комментатор, который написал, что руководство ФРГ совершило «необходимую» ошибку, показывая на своем примере, как можно бойкотировать боевые действия на Украине. «Необходимо стараться заключить мир», подчеркнул этот пользователь.