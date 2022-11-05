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Аудитория немецкого издания Welt раскритиковала представителя Министерства иностранных дел Украины в Германии Алексея Макеева. Читатели издания возмущены призывом Макеева относительно запрета на въезд российским гражданам в Германию. Об этом сообщают РИА Новости.

Один из пользователей написал, что немецкие политики должны объяснить украинскому послу, что ему позволено говорить, а что нет. «Почему Макееву никто не может сказать о том, что он должен вести себя в соответствии со своим положением», – отметил еще один из читателей.

Третий комментатор написал, что он требует запрета на въезд для украинцев. А четвертый написал, что он требует запретить въезд для послов Украины. Многие пользователи в своих комментариях сошлись во мнении, что именно Макеева Германия обязана изгнать из страны за подобного рода высказывания.

Напомним, что ранее Макеев сделал заявление, что, по его мнению, прибывшие в Германию граждане РФ несут серьезную угрозу для страны. Он призвал правительство ФРГ ввести запрет на въезд россиян на территорию Германии.

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