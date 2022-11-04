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Как сообщает портал «Военное дело», украинский танк передвигался вдоль лесопосадки в степях Херсонщины и наехал на мину, которая была установлена российскими бойцами. Соответствующее видео, записанное одним из украинских пехотинцев, который вместе со своими сослуживцами передвигался верхом на танке, было опубликовано в Telegram-канале «Военное дело».

Танк вооруженных сил Украины, передвигаясь по грунтовым дорогам между полями в Херсонской области, наехал на две мины. Верхом на танке передвигались украинские пехотинцы, которые в результате взрыва мины получили ранения и были контужены.

На Херсонском направлении подразделения союзных сил Российской Федерации уверенно держат оборонительные рубежи. Каждая попытка украинских военных прорвать линию фронта не приносит ВСУ желаемого результата. Большие потери в живой силе и бронетехнике негативно сказываются на моральном состоянии украинской армии.

Напомним, что недавно Алексей Арестович заявил, что украинские военные уже исчерпали наступательный потенциал.

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