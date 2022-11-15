РИА Новости опубликовали материал военного обозревателя Андрея Коца относительно того, что НАТО возможно уменьшит поставки вооружения на Украину. Так Италией уже было объявлено, что поставок Киеву пока не планируется. А США не предоставили Украине некоторые виды современного оружия.

Журналист делает акцент на словах директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, который отметил что у нового итальянского правительства теперь собственные интересы стоят на первом месте, нежели военные действия на Украине. Уточняется, что Италия все же соблюдает политику Евросоюза, однако вмешиваться в конфликт на Украине, путем оружейных поставок она не собирается.

В Италии сообщили, что обещанное ранее вооружение будет отправлено на Украину, однако новые пакеты военной помощи Рим не рассматривает. Подобную риторику уже можно было услышать от Франции, Германии, Дании и Нидерландов. Штаты все еще поставляют вооружение Киеву, однако его количество уже существенно уменьшилось.