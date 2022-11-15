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Как сообщает РИА Новости, на авдеевском направлении был полностью освобожден населенный пункт Опытное, который находится в ДНР. Такое сообщение появилось в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

В результате успешных действий объединенной группировки Народной милиции ДНР и ЛНР при огневой поддержке артиллерии вооруженных сил Российской Федерации удалось полностью освободить поселок Опытное 15 ноября 2022 года, сообщается штабом территориальной обороны ДНР.

Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что в поселок с боями зашли бойцы батальона «Спарта», который входит в состав НМ ДНР. После этого, 11 ноября 2022 года, ВСУ вынуждены были отступить из населенного пункта. По словам заместителя командира 1-ой Славянской бригады, в поселке шли ожесточенные бои, в результате которых ВСУ вынуждены были спешно покинуть поселок. При этом военнослужащие ВСУ оставили на своих позициях радиостанции и военные документы, которые содержали важные данные.

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