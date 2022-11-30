Как сообщает РИА Новости, в Польше президент страны Анджей Дуда дал распоряжение, чтобы профильные министерства и службы занялись подготовкой официального обоснования на предъявление польских притязаний на территорию Западной Украины. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин объяснил, что у российской стороны появилась информация о том, что Анджей Дуда, занимающий пост президента Польши, дал срочные указания профильным ведомствам страны разработать официальный документ, который будет содержать официальное обоснование польских притязаний на часть территории Украины.

Нарышкин также добавил, что в Польше решили взять за точку отсчета события 1943 года, когда произошли трагические события Волынской резни. Польские эксперты уверены, что именно этот эпизод предоставляет польской стороне «неопровержимые доказательства» причастности ОУН УПА (запрещенная на территории РФ экстремистская организация) к геноциду польских граждан. По мнению польских экспертов, как уверяет глава СВР РФ, это позволит выдвинуть официальному Киеву реституционные требования.