Как сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на военного корреспондента Евгения Лисицына, в результате наступательных действий со стороны 6-го казачьего полка и бойцов ЧВК «Вагнер» российским бойцам удалось войти в населенный пункт Белогоровка, которая находится на западе ЛНР. Однако официальной информации, которая подтверждала бы данный факт, пока не поступало.

В своем личном Telegram-канале военкор Лисицын написал, что по его данным в Белогоровке на данный момент проводятся мероприятия, которые связанные с зачисткой населенного пункта от формирований ВСУ.

Напомним, что ранее уже сообщалось об использовании вооруженными силами Украины Белогоровки в качестве плацдарма для подготовки наступательной операции на Лисичанск. Расстояние от Белогоровки до Лисичанска составляет всего 6 километров. А в конце октября украинское командование уже сообщало, что военная обстановка в районе Белогоровки значительно усложнилась.