Как сообщает портал «Военное обозрение», в Ульяновске приступили к летным испытаниям нового тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Самолет был собран на новой поточной линии АО «Авиастар-СП». Летные испытания проходят в штатном режиме на территории заводского аэродрома «Ульяновск-Восточный».

Это уже четвертый построенный в этом году самолет Ил-76МД-90А в цехах «Авиастар-СП». Всего было построено уже тринадцать тяжелых военно-транспортных самолетов по контракту, который был заключен с Министерством обороны еще в 2012 году. Всего по контракту необходимо будет построить 39 тяжелых транспортников.

Самолет, который 5 октября приступил к летным испытаниям, еще не был окрашен. А вот первый и второй самолет, которые были собраны на заводе в этом году, уже были переданы в вооруженные силы РФ. Третий самолет также еще не завершил процедуру летных испытаний.

Стоит отметить, что новые самолеты собираются на новой поточной линии, которая была введена в эксплуатацию на авиазаводе только в 2019 году.