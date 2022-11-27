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После проведенной встречи с матерями военнослужащих в зоне СВО президент России Владимир Путин подошел к каждой из них, чтобы обнять и поблагодарить за визит. Однако жительница Чеченской республики Жарадат Агуева ответила российскому президенту отказом на объятия. Она объяснила, что в связи с обычаями своего народа не может обнять постороннего мужчину. «У нас нельзя целоваться и руку подавать, извините… у нас свои обычаи», – рассказала Жарадат Путину.

Президент отнесся к отказу женщины с пониманием, подчеркнув, что знаком с обычаями Чеченской республики. Позже женщина отметила о своем сожалении, так как не могла обнять президента.

Напомним, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с матерями военнослужащих ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине, состоялась 25 ноября в Кремле. Встреча была организована накануне праздника «Дня Матери», который в России принято отмечать в последнее воскресенье ноября.

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