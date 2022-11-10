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В Telegram-канале «Военное дело» было опубликовано видео, на котором показан момент подрыва американского бронеавтомобиля Humvee на противотанковой мине ТМ-62.

На кадрах можно наблюдать, как два бронеавтомобиля ВСУ едут по окраинам населенного пункта по пересеченной местности. Одна из бронемашин наезжает на противотанковую мину и ее накрывает огромное черно-серое облако, а вторая машина Humvee продолжает свое движение дальше. После того как клубы дыма рассеялись, можно увидеть, что американская бронемашина получила серьезные повреждения, однако экипаж машины выжил. Примечательно, что второй Humvee даже не остановился для оказания помощи своим сослуживцам, а просто уехал дальше.

Напомним, что на территории Украины продолжается проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин определил основные цели операции, которые должны быть достигнуты в первую очередь, это освобождение Донбасса и создание условий обеспечения безопасности для самой России.

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