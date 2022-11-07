Как сообщает портал «Военное обозрение», для командования ВСУ и политического руководства Украины российские ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2» стали настоящим кошмаром. Российское командование очень эффективно применяет барражирующие боеприпасы, как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по военным складам с боекомплектом в глубоком тылу. Именно поэтому как украинское командование, так и простые военнослужащие ВСУ пытаются найти эффективный способ борьбы с «летающими мопедами».

Свое решение проблемы с российскими дронами предложили бойцы Нацгвардии ВСУ, которые дислоцируются в Николаевской области. Солдаты ВСУ поставили на один станок два танковых пулемета ПКТ и установили один зенитный прицел. Чтобы обеспечить высокую мобильность самодельной зенитной установки, они закрепили ее в кузове легкового пикапа. Теперь по степям Николаевской области разъезжает такой пикап, пытаясь сбить российские дроны «Герань-2».

В официальном заявлении пресс-службы командования ВСУ «Юг» уже успели отчитаться, что на территории Николаевской области было сбито три российских беспилотника, которые на Украине упорно называют Shahed-136.