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Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американский журнал Popular Mechanics, в будущем новейший российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации или сокращенно ПАК ДА может заменить классические советские бомбардировщики Ту-22М и Ту-160.

По информации американского журнала, новый перспективный российский самолет, который будет летать на дозвуковых скоростях, разрабатывается под техническим названием «Изделие 80». Новый самолет должен быть построен с использованием аэродинамической схемы под названием «летающее крыло». Максимальная дальность полета самолета должна составлять примерно 15 тысяч километров без дозаправки. Такой автономности хватит для того, чтобы доставить ядерные бомбы до любой цели на территории США.

В материале американского журнала заявляют, что проведение специальной военной операции несколько затормозило проект по разработке перспективного военного самолета, однако в любом случае он будет доведен до конца.

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