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В «Артеке» завершается двенадцатая смена «Мы дети России, великой страны». Неудивительно, что главные торжества смены под таким названием пришлись на День народного единства.

4 ноября в Международном детском центре прошла праздничная ярмарка, ребята присоединились к акции #ВместеВсейСтраной, и изо всех сил отрывались на концерте, где выступил певец Данко.

— Я лепила из глины, разрисовывала картины, играла в различные традиционные игры, — описала 4 ноября в Крыму ростовчанка Диана Копылова. — Сегодня узнала много нового о культуре и традициях народов России. День народного единства — это очень важный праздник, спасибо организаторам за такое интересное событие.

С одной стороны сверхнасыщенным выдался всероссийский праздник для артековцев, с другой — у них вся смена состоит из таковых. Двенадцатый заезд запомнился детям и финалом конкурса «Большая перемена», и тренировкой по греко-римской борьбе под руководством братьев-чемпионов Артема и Максима Сурковых, и участием в «Марафоне здоровья». И спорт — не единственная вещь, которую пропагандировали в лагерях на берегу Чёрного моря. Продюсер и режиссёр Максим Ловков рассказал отдыхающим, как сниматься в кино, а в местной библиотеке с размахом отметили 3 ноября — 135 лет со дня рождения Самуила Маршака.

На прощание: День народного единства стал финальным аккордом двенадцатой смены «Артека»

Артековцы были на балу хризантем в Никитском ботаническом саду, поднимались в горы и учились управлять кораблями в открытом море. Конечно, всё это требует огромных энергозатрат. И их с лёгкостью восполнял комбинат питания, который кормит разнообразной едой ребят пять раз в день. В этом заезде одним из главных хитов стал греческий салат, но в сбалансированном меню, составленном с привлечением врачей-диетологов, конечно, таких «вкусняшек» было сколько угодно. Пельмени в любой день в подобном баттле вышли бы победителем. Так что школьникам, приходившим в столовые к шведскому столу, приходилось изрядно поломать голову, что же выбрать сегодня на обед.

А вот сомневаться брать или не брать, когда речь заходила о десертах с участием шоколадного фонтана, детям уже не приходилось. Анимация стала любимым развлечением артековцев во время еды, а блинчики, венские вафли или печенье прекрасно дополняют разнообразное меню от комбината питания. И тут у каждого тоже свои любимчики.

— Вафли вкуснее и такие аппетитные, — убеждена Лола Усманова.

Так что после расставания, которое совсем скоро придётся пережить всем участникам смены «Мы дети России, великой страны», им будем о чём скучать долгими зимними вечерами. И речь не только о пельменях, греческом салате, профессиональных поварах-аниматорах, но и о приобретённых друзьях и искромётных вожатых! В любом случае всех жителей «Артека» еще ждёт церемония прощания и «Встреча перед расставанием», так что настоящая эмоциональная буря ещё впереди.

На прощание: День народного единства стал финальным аккордом двенадцатой смены «Артека»

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