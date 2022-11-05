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Союзные силы Российской Федерации вместе с подразделениями Народной Милиции ДНР продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины.

На Лиманском направлении российские войска продолжают атаковать укрепленные районы вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Отважные» применяют в борьбе с противником тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Соответствующее видео появилось на Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Напомним, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» применяется для поражения личного состава противника, который располагается в фортификационных сооружениях или на открытой местности, а также для уничтожения легкой бронированной техники, легковых автомобилей и поджога зданий и укрепленных позиций. Техника и личный состав уничтожается путем высокой температуры, осколками и ударной волной. ТОС «Солнцепек» был разработан еще во времена СССР, а серийное производство началось с 1987 года и продолжается по сей день.

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