Союзные силы Российской Федерации вместе с подразделениями Народной Милиции ДНР продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины.

На Лиманском направлении российские войска продолжают атаковать укрепленные районы вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Отважные» применяют в борьбе с противником тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Соответствующее видео появилось на Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Напомним, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» применяется для поражения личного состава противника, который располагается в фортификационных сооружениях или на открытой местности, а также для уничтожения легкой бронированной техники, легковых автомобилей и поджога зданий и укрепленных позиций. Техника и личный состав уничтожается путем высокой температуры, осколками и ударной волной. ТОС «Солнцепек» был разработан еще во времена СССР, а серийное производство началось с 1987 года и продолжается по сей день.