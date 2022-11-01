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Как сообщает портал «Русская весна», российские военные корреспонденты докладывают, что на линии фронта южнее от Донецка уже нет украинских военнослужащих, поэтому в бой вынуждены вступать наемники из разных стран.

Как стало известно военкорам из радиоперехватов переговоров сил противника, в зону проведения специальной военной операции на территорию Украины продолжает пребывать огромное количество иностранных наемников.

Данными об иностранных разведчиках поделился боец с позывным «Воха». Он уточняет, что российская разведка уже давно начала перехватывать радиосообщения противника, которые общаются на разных иностранных языках. Теперь к российским разведчикам подключились и переводчики, которые помогают понять, кто и о чем ведет переговоры по радиосвязи.

Напомним, что недавно пришло сообщение от Минобороны РФ о проведении успешных наступательных действий в районе населенного пункта Павловка и Новомихайловка. Российские подразделения также продвигались к автомобильной дороге, которая ведет из Угледара в Марьинку.

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