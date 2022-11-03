Спустя лишь несколько часов после подтверждений, что Россия вновь открывает основные железнодорожные пути в КНДР, видные чиновники США стали вновь заявлять о поставках северокорейского оружия для применения в российской специальной военной операции в Украине. Военное издание Military Watch (MW) считает, что если появятся более убедительные доказательства такой продажи вооружений (чего пока что, кроме голословных заявлений Вашингтона, не имеется), это вряд ли будет сравнимо с масштабом «военной помощи» Запада Киеву, но в целом способно заметно усилить российский арсенал. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Первые сообщения о том, что Северная Корея поставляет значительное количество артиллерийских снарядов российским военным для поддержания боевых действий в Украине, появились еще в августе, но лишь 2 октября Белый дом впервые официально заявил, что у Соединенных Штатов «есть подтверждающие это разведданные». Но ни тогда, ни позже никаких подробностей не приводилось.

Теперь представитель Совета Национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, по сути, то же самое: «Наши данные свидетельствуют о том, что КНДР тайно поставляет товары, и мы собираемся следить за тем, будут ли получены эти поставки».

Громкие заявления из Вашингтона о продаже оружия Северной Кореей появились через несколько часов после того, как было подтверждено, что Россия вновь открывает основные железнодорожные пути в Северную Корею, которые, «если утверждения Белого дома подтвердятся, могли бы стать эффективным средством быстрой доставки оружия на украинские линии фронта», пишет MW.

Утверждалось также, что Пхеньян экспортирует свою артиллерию «через страны Ближнего Востока и Африки, чтобы скрыть ее происхождение перед передачей в Россию». КНДР ранее долгое время была важным поставщиком оружия в несколько стран этих регионов (Эфиопия, Уганда, Ливия, Эритрея, Сирия, Египет, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты и Иран были среди ее ключевых клиентов), несмотря на успехи Запада в наложении эмбарго на поставки оружия через ООН в 2000-х годах.

«Северная Корея в настоящее время имеет крупнейшие артиллерийские силы в мире», – подчеркивает MW, а ее самые большие орудия по калибрам даже превосходят принятые на вооружение Россией. Тем не менее, многие из артсистем КНДР имеют те же калибры «советского» стандарта, что и в российской армии.

«В то время как Советский Союз имел производственные мощности для производства вооружений, намного превосходящие возможности Северной Кореи, резкое сокращение российской промышленности после 1991 года означает, что Северная Корея вполне может производить артиллерийские снаряды с большей или сопоставимой скоростью, и на протяжении десятилетий накапливать и сохранять очень большие резервы», – отмечают аналитики MW.

По их мнению, артиллерия играет важную и все более возрастающую роль в российской СВО на Украине с момента самого ее начала. При этом западные поставки артиллерии и боеприпасов украинским формированиям со временем становятся все более напряженными, поскольку многие страны-члены НАТО серьезно истощают свои собственные резервы.

«Нельзя исключать возможность поставок Северной Кореей в Россию и других видов вооружений, от баллистических и крылатых ракет до боевых танков или систем реактивной артиллерии. Ожидается, что в течение многих лет режима самых строгих на то время экономических санкций в истории, западные угрозы ввести новые санкции не остановят Пхеньян. Поставки в Россию могут послужить двойной цели: еще больше напрячь силы США и Запада, которые все активнее действуют в Украине, и заработать иностранную валюту, которая могла бы помочь КНДР компенсировать часть экономического ущерба, вызванного действующими санкциями», – заключает MW.