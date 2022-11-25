Сообщается, что россияне выкупили большое количество авиабилетов, чтобы провести новогодние праздники в Мурманске. Сервис Туту.ру провел свое собственное исследование, чтобы выяснить в каких городах россияне любят отмечать Новый Год, и оказалось, что Мурманск входит в десятку лучших мест для встречи Нового Года.

На первом месте рейтинга оказалась Москва. По данным сервиса Туту.ру, целых 19,8% от всех проданных авиабилетов на новогодние праздники (период с 29 декабря по 8 января) были проданы в столицу России. На втором месте с показателем 11,2% проданных билетов оказался Санкт-Петербург.

В лучшую десятку также попали такие города Российской Федерации, как Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Казань, Тюмень и Новосибирск. Ну и почетное десятое место с показателем в 1,8% от проданных праздничных авиабилетов занимает город Мурманск. Именно в этих городах российские граждане желают больше всего провести новогодние праздники.