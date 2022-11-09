Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в среду утром в одном из районов города Николаев прогремел очень мощный взрыв. Накануне взрыва были слышны сигналы воздушной тревоги, однако перед взрывом его отключили. Официальной информации от местных властей о последствиях прилета пока что не поступало.

После того как прогремел взрыв, в городе снова зазвучал сигнал воздушной тревоги. Такие данные были приведены официальным ресурсом по оповещению о воздушных тревогах.

Местные жители сообщают, что в Николаеве регулярно прилетает по местам, где украинские военные вместе с иностранными наемниками хранят свою технику и боеприпасы.

Напомним, что во вторник в Николаеве объявляли воздушную тревогу несколько раз за день. В результате Виталий Ким, занимающий пост главы Николаевской военной администрации, сообщил, что на территории Николаевского района был поврежден объект промышленной инфраструктуры.