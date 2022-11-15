Как сообщает портал «Военное дело», в городе Авдеевка произошел мощный взрыв. Сейчас там поднимается огромный дымовой столб. Напомним, что населенный пункт Авдеевка все еще находится под контролем украинской стороны.

Видеокадры, свидетельствующие о недавнем взрыве в Авдеевке, опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко на странице своего Телеграм-канала. Военкор прокомментировал опубликованное видео: «Куда-то очень мощно попали». На видеозаписи можно рассмотреть поднимающиеся над Авдеевкой клубы черного дыма. По имеющимся данным, взрыв случился утром 15 ноября.

На данный момент точной информации относительно произошедшего взрыва нет. Андрей Руденко не уточнял, был ли данный взрыв нанесен со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Однако уже есть предположение, что уничтожено было хранилище с боеприпасами а также горюче-смазочными материалами вооруженных сил Украины.