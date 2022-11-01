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Как сообщают военные корреспонденты портала «Русская весна», новые резервы группировки «Отважных», которые прибыли в зону проведения специальной военной операции, успешно выполняют задачи по обеспечению прикрытия штурмовых групп основных сил российской армии.

В своем Telegram-канале военные корреспонденты показали видеокадры работы мобилизованных артиллерийских подразделений, которые под пристальным присмотром своих боевых учителей наносят огневое поражение противнику. С каждым точным выстрелом российских артиллеристов приближается полная победа российской армии.

Мобилизованные бойцы российской армии продолжают прибывать на передовую, в зону боевых действий. Свежие силы вливаются в уже участвовавшие в боях подразделения и части, чтобы перенять боевой опыт из первых рук. Прибывшее подкрепление помогает основным группам российской армии выполнять поставленные задачи высшим военным руководством страны.

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