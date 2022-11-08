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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры с тренировки мобилизованных бойцов, которые проходят на военном танковом полигоне. Военнослужащие из разных регионов России продолжают подготовительные занятия по освоению различных военных тактик, которые пригодятся в зоне проведения специальной военной операции.

На полигонах мобилизованные бойцы начали отрабатывать такие военные приемы, как «танковый прорыв», когда две боевые машины работают под прикрытием, и «танковая карусель», когда огонь из танков ведется непрерывно в течение длительного периода времени.

Военный прием под названием «танковая карусель» реализовывается круговым движением нескольких машин, когда первый танк делает выстрел и уходит на перезарядку в тыл, из-за него выезжает следующий танк и совершает второй выстрел, а третий танк уже готовится совершить следующий выстрел. Такой прием позволяет вести по противнику очень плотный огонь, что вынуждает его отвечать и раскрывать свои позиции.

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