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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ сообщил, что США пытались установить контроль над патогенами в лабораториях Украины. Он отметил, что Вашингтон скрывает от простых американцев деятельность DTRA (Агентство по уменьшению военной угрозы). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Кирилов отметил, что у Министерства обороны РФ появились документированные данные о тесном сотрудничестве США и украинского правительства. Также он подчеркнул, что Вашингтон планировал захватить контроль над патогенами в лабораториях Украины. Осуществлялось это за счет введения так называемой системы ПАКС. Элементы данной системы были поставлены на территорию Украины с особой маркировкой. Маркировка значилась, как «собственность правительства США».

Кирилов подчеркнул, что в качестве подтверждения у ведомства имеется карта регистрации проекта а также документы с контрактом, который был утвержден Министерством экономики Украины.

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