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Как сообщает издание «Московский Комсомолец», американское издание The New York Times выпустила материал, в котором подтверждает подлинность видеозаписи с места, где были расстреляны российские военнопленные.

Журналист МК пишет, что такое заявление авторитетного американского издания по сути ничего не значит. Ведь признание подлинности видеозаписи с расстрелом российских военнопленных никак не повлияет на поставки вооружений киевскому режиму.

Весной 2022 году американское издание уже подтверждало подлинность другого видео, на котором были показаны кадры расправы над российскими десантниками, которые попали в засаду в одном из населенных пунктов под Киевом. Однако это никак не сказалось на сотрудничестве Запада с киевским режимом.

Убийц российских военнопленных, которые служат в ВСУ, уже опознали. Их имена: Артур Бортничук, Андрей Сокол и Назар Михайловский. Министерство Обороны РФ уже пообещало, что режим Зеленского ответит за каждого убитого российского солдата. Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров также высказались, что подобных личностей необходимо убивать на месте.

Судя по всему, уже в скором времени, Министерство обороны РФ опубликует заявление о ликвидации указанных личностей. И совершенно не важно, как заявляет журналист МК, будут ли виновные расстреляны или убиты в результате минометного огня. Главное, что справедливость восторжествует.

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