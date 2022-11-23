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Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало использование дронов «Москит». Новый беспилотный летательный аппарат оснащен современным оборудованием. За счет этого является эффективным средством радиоэлектронной борьбы. БПЛА «Москит» имеет способность подавления каналов связи, поэтому командованию ВСУ будет очень сложно осуществлять управление военными подразделениями.

Беспилотный летательный аппарат «Москит» имеет в своем арсенале не только приборы для осуществления радиоэлектронной борьбы. С помощью «Москита» можно проводить разведку, так как он оснащен оптикой высокого качества а также другими современными устройствами для ведения наблюдения. За счет этого российские бойцы могут проводить разведывательные действия а также корректировать удары артиллерийских расчетов.

В ведомстве также сообщили, что беспилотный летательный аппарат «Москит» является модификацией отечественного дрона «Орлан-10». Однако «Москит» имеет дополнительное оснащение радиоэлектронными модулями.

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