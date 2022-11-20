Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором видно, как инженерные части Центрального военного округа укрепляют оборонительные позиции, производя строительство фортификационных сооружений.

Инженерные подразделения в зоне проведения специальной военной операции занимаются укреплением оборонительных позиций. Военные инженеры копают противотанковые рвы и укрепляют траншеи для пехоты, которые способны будут выдерживать обстрелы из артиллерийских орудий противника.

Также была показана работа по возведению заградительных сооружений, которые будут препятствовать продвижению сил противника. Для блокировки продвижения танков и другой бронированной техники устанавливаются бетонные конструкции в виде «зубов дракона». Для замедления продвижения личного состава противника в лесистой местности разматывают малозаметную колючую проволоку.

Минобороны сообщает, что такие заградительные сооружения способны замедлить продвижение противника, что позволит российским расчетам артиллерии уничтожить силы врага.