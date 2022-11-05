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На официальном интернет-ресурсе Министерства обороны Российской Федерации появились видеокадры уничтожения иностранных наемников, принимающих участие в боевых действий на Украине. В видеоролике можно пронаблюдать за работой разведывательных групп Западного военного округа в зоне СВО.

Российские военнослужащие при помощи БПЛА проводят разведывательную операцию и, после обнаружения местонахождения противника, передают информацию с координатами операторам ПТРК.

По информации, предоставленной в военном ведомстве, стало известно, что перед разведывательной группой стояла задача обнаружить и уничтожить в заданной местности живую силу ВСУ, включая иностранных наемников. После проведения разведывательной операции с помощью дрона группа разделилась. Замаскированную в лесополосе бронированную технику противника уничтожили при помощи противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Сообщается, что среди уничтоженной живой силы были наемники из Польши.

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