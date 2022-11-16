Польша ведет политику, направленную на милитаризацию своей страны, что косвенно указывает на то, что официальная Варшава готовится к полномасштабной войне, причем не оборонительной, а наступательной. С таким заявлением выступил Валерий Гнилозуб, занимающий должность заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии.

Агентство Белта приводит слова представителя Минобороны Белоруссии о том, что Польша вместе с соседними странами активно наращивает военную мощь, что прямо указывает на подготовку к наступательной войне. Белорусский генерал сообщает, что вооруженные силы Польши приступили к формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. Также представитель Минобороны Белоруссии отметил, что постоянным местом дислокации новых дивизий планируют сделать район населенного пункта Белосток, который находится в непосредственной близости от границы с Белоруссией.

Гнилозуб также добавил, что военное командование Белоруссии расценивает дислокацию в непосредственной близости от государственной границы ударных формирований сил НАТО, как потенциальную угрозу нападения на Белоруссию и Россию.