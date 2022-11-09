Иностранное издание Military Watch Magazine опубликовало информацию, в которой сообщается о том, что в зоне специальной военной операции на Украине иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, несут колоссальные потери. Об этом сообщает издание “Российская газета”.

Автор материала разделил иностранных наемников, воюющих на Украине, на три группы. К первой группе он причислил военных вооруженных сил других государств а также работников иностранной разведки. Такие кадры издание The New York Times прозвало «скрытой сетью» ЦРУ. Их содержат правительства разных стран Запада, по приказу которых они и были направлены на территорию Украины.

Ко второй группе относятся наемники из восточно-европейских стран, которые официально не состоят в армии НАТО. Их направляют различные организации, являющиеся подрядчиками. А к третьей категории журналист отнес добровольцев, которые прибыли со всех западных стран. Одни из них – это военные в отставке из вооруженных сил НАТО, имеющие боевой опыт. А другие наемники вообще опыта в бою не имеют, отмечает автор материала.