ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иностранное издание Military Watch Magazine опубликовало информацию, в которой сообщается о том, что в зоне специальной военной операции на Украине иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, несут колоссальные потери. Об этом сообщает издание “Российская газета”.

Автор материала разделил иностранных наемников, воюющих на Украине, на три группы. К первой группе он причислил военных вооруженных сил других государств а также работников иностранной разведки. Такие кадры издание The New York Times прозвало «скрытой сетью» ЦРУ. Их содержат правительства разных стран Запада, по приказу которых они и были направлены на территорию Украины.

Ко второй группе относятся наемники из восточно-европейских стран, которые официально не состоят в армии НАТО. Их направляют различные организации, являющиеся подрядчиками. А к третьей категории журналист отнес добровольцев, которые прибыли со всех западных стран. Одни из них – это военные в отставке из вооруженных сил НАТО, имеющие боевой опыт. А другие наемники вообще опыта в бою не имеют, отмечает автор материала.

Вам может понравиться

На прощание: День народного единства стал финальным аккордом двенадцатой смены «Артека»

В «Артеке» завершается двенадцатая смена «Мы дети России, великой страны». Неудивительно, что главные торжества смены под таким названием пришлись на День народного единства. 4 ноября в Международном детском центре прошла

Ситуацию в Павловке описали морпехи 155 бригады губернатору Приморья

Военнослужащие 155-ой бригады Тихоокеанского флота сообщают, что ситуация, которая сложилась в населенном пункте Павловка, достаточно тяжелая. Губернатор Приморья Олег Кожемяко выложил в свой Телеграм-канал видеообращение бойцов вышеупомянутой бригады. По словам

В Бухаресте в гостинице был обнаружен труп военного НАТО из Франции

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Agerpres, в одной из гостиниц Бухареста, которая располагается в северной части города, был обнаружен труп французского военнослужащего. По информации местных средств массовой