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Американское издание Military Watch Magazine опубликовало статью, в которой бывший глава Стратегического командования США Чарльз А. Ричард во время разговора с политическими обозревателями сообщил, что кризис на Украине, в котором Америка принимает участие, является так называемой тренировкой перед реальным глобальным конфликтом. По его мнению, Штатам во время противостояния с КНР предстоят такие испытания, с какими они не сталкивались уже длительный период.

Адмирал подчеркнул, что Китай наращивает свою военную мощь настолько быстро, что Америка просто не успевает за ним угнаться. В скором времени уже будет не важно, лучше ли техника у американцев, командование и планирование. Этого просто будет недостаточно.

Ричардс отметил также тот факт, что на данный момент в стране низкий уровень финансирования ядерной силы и противоракетной обороны. А межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, которые стоят на вооружении армии США, в настоящее время являются уже устаревшими. А заменить данные МБР Пентагон просто не в состоянии, так как нечем.

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