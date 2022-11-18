Противопехотные мины и мины-ловушки ВСУ используют не только во время боевых действий, но и против мирного населения. Это недопустимо, но западные страны как будто не замечают подобной проблемы. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов – пишут “Известия”.

Во время совещания в Женеве государств-частников Конвенции о “негуманном” оружии Воронцов рассказал, что ВСУ продолжают минировать города, от чего страдают мирные граждане. Дипломат также отметил, что отсутствие реакции на это со стороны западных стран – верный путь к деградации международной системы контроля над вооружениями. Россия с этим мириться не намерена, сказал Воронцов, уточнив, что Москва будет предпринимать шаги по укреплению Конвенции о “негуманном” оружии.

ВСУ при обстреле населённых пунктов Донбасса применяют в основном противопехотные мины ПФМ-1 “Лепесток”. Их использование запрещено в вооруженных конфликтах именно из-за опасности, которую они несут гражданским лицам. Из населённых пунктов Донбасса, в том числе и из Донецка, ранее поступали сообщения о том, как люди подрывались на этих минах, разбросанных ВСУ с помощью артснарядов, и получали серьёзные травмы.