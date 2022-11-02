Как следует из опубликованного Министерством иностранных дел РФ заявления, Россия призывает все страны мира приложить все возможные усилия для предотвращения любой возможности начала ядерной войны в мире. Также МИД РФ напоминает, что официальная Москва всегда выступала и продолжит выступать за обеспечение стратегической стабильности на планете.

В официальном заявление МИД РФ сообщается, что Российская Федерация, продолжая следовать политике в области ядерного сдерживания, последовательно и очень строго придерживается заявления о недопустимости начала ядерной войны. В результате такого конфликта в мире не будет победителей, а, следовательно, такой конфликт не должен никогда произойти.

Также МИД РФ напоминает, что в российской доктрине об использовании ядерного оружия четко указано на оборонительную функцию имеющегося ядерного потенциала страны. В российском ведомстве пояснили, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на ядерную агрессию в свою сторону.