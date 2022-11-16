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Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Медведев, занимающий должность зампредседателя Совета Безопасности РФ, написал на своей страничке в социальной сети о ситуации с упавшими ракетами на территории Польши.

По мнению Медведева, своей реакцией на данный инцидент коллективный Запад показал, что они готовы к повышению ставок в своей гибридной войне с Российской Федерацией, которая может легко привести к началу третьей мировой войны.

15 ноября главные СМИ Польши сообщили, что в поселке, который находится в Люблинском воеводстве, упали две ракеты. МИД Польши выступил с официальным заявлением, что упавшие ракеты были произведены в России. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что у польских властей пока нет точных данных, чьи именно ракеты прилетели на территорию Польши.

Российское Министерство обороны заявило, что 15 ноября российские ракеты не поражали никаких целей на территории Украины в непосредственной близости от границы с Польшей.

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