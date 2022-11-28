Как сообщает «Царьград», Российская Федерация приступила к серийному производству стратегического ракетного комплекса пятого поколения, который предназначен для шахтного базирования.

В состав стратегического ракетного комплекса пятого поколения входит новая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», которая пришла на замену своей предшественницы Р-36М2 «Воевода». Новая МБР будет выполнять функции «ядерного зонтика» страны на протяжении следующих пятидесяти лет.

Главным преимущество новой МБР «Сармат» является тот факт, что она реализует новую концепцию так называемой «орбитальной бомбардировки». Данная идея была предложена еще во времена СССР, и вот теперь она была реализована на практике. Следует отметить, что такие системы практически не имеют ограничений по дальности, а также могут наносить удары по территории противника с любого направления.

Поэтому теперь американским налогоплательщикам необходимо будет раскошелиться на разработку и строительство «круговой системы ПРО», вместо, существующих противоракетных батарей THAAD, которые установлены на уже известных траекториях российских ядерных ракет.