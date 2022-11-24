Военное командование вооруженных сил Украины занимается организацией нового широкомасштабного наступления в направлении населенных пунктов Луганской Народной Республики. С таким заявлением выступил офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Марочко предполагает, что новое наступление вооруженных сил Украины возобновится примерно через 5-7 дней. В первую очередь военное командование ВСУ ставит задачу захватить населенные пункты Сватово и Кременная. Украинская армия ждет, когда в регионе будет преобладать стабильная минусовая температура. Это позволит тяжелой гусеничной технике легче передвигаться по пересеченной местности.

В данный момент ВСУ занимается перегруппировкой своих сил, чтобы сформировать новые ударные группы и провести боевое слаживание своих подразделений.

Напомним, что ранее Марочко уже заявлял, что на Сватовском направлении в составе ВСУ действует большое количество иностранных наемников.