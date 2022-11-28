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Издание «Украина.ру» опубликовало материал, в котором представило комментарий директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова относительно планах мести французского лидера российскому президенту. Эксперт отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон желает отомстить Владимиру Путину за то, что ВС РФ вытеснили войска Франции из Мали и Центральноафриканской Республики.

Марков заявил, что в планах Макрона «вытеснить российские войска из Армении». Он уверен, что Франция планирует вмешиваться в урегулирование вопросов между Арменией и Азербайджаном. Эксперт указал, что премьер-министром Армении Николом Пашиняном был сделан отказ от подписания проекта «Декларации Совета коллективной безопасности организации договора о коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республики Армения». По мнению Маркова, это указывает на серьезные проблемы в организации договора о коллективной безопасности.

Политолог уверен, что в такой способ Пашинян занимается реализацией задумки Макрона. И это означает серьезный кризис в создании организации договора о коллективной безопасности.

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