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Известный военный эксперт и редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что российские вооруженные силы должны выработать новую стратегию по совместному применению БПЛА, артиллерии и авиации в зоне проведения специальной военной операции.

Военный эксперт уверен, что опыт проведения специальной военной операции доказал на практике огромную роль воздушной разведки во время боевых действий. Именно поэтому Леонков считает, что необходимо объединить все виды российских беспилотников в одну единую сеть, которой будут управлять военные специалисты. А разведывательные самолеты, такие например, как Су-34 необходимо использовать по необходимости, когда необходимо провести дополнительную разведку непосредственно на месте.

Также Леонков заявил, что, по его мнению, новый закон о добровольцах, который приравнивает их к участникам боевых действий, был принят очень вовремя. По мнению эксперта, необходимо и дальше развивать инициативу в этом направлении, чтобы в будущем создать народное ополчение.

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