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Военный аналитик Алексей Леонков поделился с «Российской газетой» своим мнением, почему непростое решение об отводе российских войск из Херсона и всего правобережья Херсонской области было вынужденным решением. Военный эксперт уверен, что главной причиной отвода войск является отсутствие возможности нормально снабжать правобережную группировку.

Для снабжения правого берега Днепра российская армия использовала всего три основных пути. Первый – это дамба в Новой Каховке, которая постоянно обстреливалась со стороны ВСУ. Второй – это Антоновский мост, который был сильно поврежден ракетными обстрелами. Третий – это понтонные переправы через реку Днепр. Также, по мнению Леонкова, российская армия использовала и катера с паромами, однако этот способ переправы был очень легкой мишенью для ракетного удара.

Также никто не мог спрогнозировать, как понтонные переправы и паромы могли повести себя в зимний период, если даже в летний период их использование проходило под большим риском со стороны ракетных обстрелов ВСУ.

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