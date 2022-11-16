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В польской деревне Пшеводув упали ракеты украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что российские ВС использовали для ударов по Украине высокоточные ракеты, которые способны обходить ПВО и гарантировано поражать любые цели. Их отклонение от курса практически не представляется возможным, чего нельзя сказать об украинских ракетах.

Так, в распоряжении войск противовоздушной обороны Украины имеются комплексы С-300, доставшиеся стране в наследство от СССР. Не исключено, что они сработали во внештатном режиме и совершенно случайно атаковали Польшу. Кроме того, нельзя исключать и вариант с провокацией. Киев вполне мог специально выпустить ракеты С-300 по польской территории, чтобы затем обвинить Россию.

Напомним, что ранее военный корреспондент Юрий Котенок предположил, что удары по польской деревне – дело рук 540-го зенитно-ракетного полка ВСУ.

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