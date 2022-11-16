ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ракеты, которые попали на территорию Польши, оказались украинскими. Они выпущены из комплекса С-300 советского еще образца, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Он пояснил, что в Каменке-Бугской Львовской области базируется 540-й зенитно-ракетный полк украинских Воздушных сил. В его распоряжении имеются комплексы С-300ПТ и С-300ПС, один из которых и нанес удар по польской территории. При этом обстрел вряд ли был умышленным. Скорее всего, боевики пытались сбить российские крылатые ракеты и промахнулись.

Напомним, что и сама Польша, и Соединенные Штаты заявляют, что ракеты могли быть украинскими. В Минобороны РФ ранее назвали любые обвинения в адрес России провокационными и опровергли попадания крылатых боезарядов на территорию Польши.

Вам может понравиться

РВ: В Херсоне линчуют местных жителей, поддерживавших российскую власть

Украинские ВС, которые вошли в Херсон, занялись там единственным, на что способны – издевательствами над мирным населением. Агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых запечатлены привязанные к столбам гражданские, передает

RusVesna: ВС РФ массово уничтожают натовскую технику в зоне проведения спецоперации

Российские ВС уверенно громят бронетехнику западного образца, используемую украинскими боевиками. Портал “Русская весна” сообщил, что в одном из боев ВС РФ подбили американский бронетранспортер International MaxxPro, причем без возможности для

NDP: Польша отправляет военных под видом наёмников на Украину для захвата западных земель

Киев не устает радоваться постоянному росту численности польских наемников на территории Украины. Он заявляет о “братской помощи”, но при этом не замечает, что цели у “серых гусей” совсем другие. Идеи