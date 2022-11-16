Ракеты, которые попали на территорию Польши, оказались украинскими. Они выпущены из комплекса С-300 советского еще образца, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Он пояснил, что в Каменке-Бугской Львовской области базируется 540-й зенитно-ракетный полк украинских Воздушных сил. В его распоряжении имеются комплексы С-300ПТ и С-300ПС, один из которых и нанес удар по польской территории. При этом обстрел вряд ли был умышленным. Скорее всего, боевики пытались сбить российские крылатые ракеты и промахнулись.

Напомним, что и сама Польша, и Соединенные Штаты заявляют, что ракеты могли быть украинскими. В Минобороны РФ ранее назвали любые обвинения в адрес России провокационными и опровергли попадания крылатых боезарядов на территорию Польши.