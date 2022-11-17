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Как сообщает РИА Новости, сенатор Андрей Кутепов, занимающий пост главы экономического комитета Совета Федерации, выдвинул предложение произвести оплату расходной части, выделенной на ремонт Крымского моста, замороженными активами иностранцев из недружественных стран.

Сенатор заявил, что Центральный банк РФ располагает замороженными активами некоторых иностранцев из недружественных стран на сумму в несколько сотен миллиардов рублей. По его мнению, эти деньги можно потратить на ремонт Крымского моста.

Оставшуюся сумму можно выделить на ремонт дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры в тех регионах России, которые пострадали от боевых действий в ходе проведения специальной военной операции.

Напомним, что Национальный антитеррористический комитет сделал заявление о подрыве грузового автомобиля с взрывчаткой, который проезжал по Крымскому мосту, еще 8 октября. В результате взрыва на мосту произошло возгорание семи топливных цистерн, которые перевозились на железнодорожном составе, а также частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

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