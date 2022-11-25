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Как сообщает «Московский Комсомолец», недавно правительство США объявило о передаче киевским властям 26-го по счету пакета военной помощи на общую сумму в 400 млн долларов. Известный военный эксперт Илья Крамник решил проанализировать, что именно входит в очередной пакет американской военной помощи для ВСУ.

Крамник сообщает, что он смог рассмотреть тревожные тенденции в графике американских поставок. По его мнению, сейчас американские власти начали передавать Киеву старые виды вооружений, которые пылились на военных складах Пентагона. В частности, это, например, касается управляемых зенитных ракет для комплексов NASAMS.

Также в новом пакете американской помощи присутствуют и крупнокалиберные пулеметы, оборудованные тепловизорами, которые предназначены для сбивания дронов. Однако, по мнению Ильи Крамника, эти средства ПВО не принесут должного эффекта, так как у Киевских властей нет хорошей сети раненого обнаружения воздушных целей.

Именно тот факт, что западные страны передают ВСУ зенитно-ракетное вооружение, которое невозможно объединить в единую систему противовоздушной обороны, по мнению большинства военных экспертов, в значительной степени снижает возможности ПВО Украины.

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