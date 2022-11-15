Как сообщает РИА Новости в своем аналитическом материале, в рамках саммита G20 произошла первая личная встреча американского лидера со своим китайским коллегой Си Цзиньпином с того момента, как пост президента США занял Джо Байден. Беседа двух лидеров длилась на протяжении трех часов. А Си Цзиньпинь заявил, что США и Китай должны сделать выводы из своей истории и найти компромисс.

Однако у США и Китая совершенно разные взгляды и представление о той самой истории. Еще во времена существования СССР, США работали над налаживанием сотрудничества с властью Китая. После распада СССР, США хотели построить однополярный мир. Однако уже после кризиса 2008 года стало понятно, что Китай является серьезным конкурентом США. Поэтому администрация Обамы начала продвигать идею совместного развития глобального мира по правилам США, но с учетом ключевых интересов Китая.

Тем не менее, Китай не хотел быть вторым номером в союзе с США и, когда к власти в Китае пришел Си Цзиньпинь, то он начал развивать крепкие партнерские отношения с Россией, которые за последние десять лет стали более чем «союзническими». А вот отношения США и Китая начали портиться, особенно этот процесс обострился за время правления Дональда Трампа. В США это называют естественной конкуренцией, поэтому продолжают собирать альянс, направленный против Китая.

Поэтому можно смело сделать вывод, что двухполярный мир не стал реальностью. США видят угрозы своему существованию, как со стороны России, так и со стороны Китая.