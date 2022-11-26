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Как сообщает Lenta.ru, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже делал заявление по поводу того, что в его частной военной компании присутствуют иностранные граждане, которые воюют в составе британского батальона. Также Пригожин заявил, что командует иностранным батальоном ЧВК «Вагнер» бывший генерал морской пехоты США.

Однако полковник запаса Кошкин считает, что нет абсолютно никакой разницы, граждане каких государств работают в частной военной компании. Главное, по мнению Кошкина, чтобы они были профессионалами своего дела.

Также Кошкин выразил свое мнение, что даже бывший генерал США не сможет изменить устав и традиции российской ЧВК, так как все батальоны «Вагнера» объединены в общую военную структуру, которая заточена на выполнение поставленной цели. Именно поэтому изменение одного из батальонов ЧВК по образцу НАТО просто-напросто выведет его из общепринятой системы управления боем ЧВК «Вагнер».

Конечно, по мнению полковника в запасе, американский генерал может привнести что-то новое при выполнении поставленных задач, но не более того.

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