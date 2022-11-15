Как сообщает военный эксперт Игорь Коротченко, страны коллективного Запада очень сильно заинтересованы в начале мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Коротченко уверен, что страны Запада знают, что уже через несколько месяцев резервы украинской армии будут значительно снижены, а Российская Федерация, наоборот, с каждым месяцем будет набирать военную мощь.

В таком случае, как считает военный аналитик Коротченко, проведение мирных переговоров в данный момент более выгодны украинской стороне, чем российской. Коротченко уверен, что таким образом страны Запада хотят загнать Российскую Федерацию в ловушку, чтобы Москва подписала мирные соглашения на невыгодных для себя условиях.

Военный эксперт считает, что если Россия уже начала специальную военную операцию, то стоит доводить ее до конца, чтобы уничтожить своего противника полностью. Поэтому заморозка конфликта будет выгодна только Украине и странам коллективного Запада.