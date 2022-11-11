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По сообщению РИА Новости, по словам офицера бригады Донецкой Народной Республики с позывным «Чиж» в районе населенного пункта Опытное ДНР они один раз сталкивались с наемниками из-за рубежа, которые воюют на стороне ВСУ.

Чиж рассказал, что во время накала боевых действий иностранные батальоны совершали отход, а на их место приходили подразделения с украинскими мобилизованными. По словам военного ДНР, на стороне Украины воюют польские, грузинские, чешские наемники.

Чиж уточнил, что в тот момент, когда бойцы ДНР наносили сокрушительные удары по позициям зарубежных бойцов, те совершали отход. Но на их место доставлялись гарнизоны мобилизованных украинцев. По мнению военного, командование ВСУ не жалеет своих бойцов, а использует их в роли «пушечного мяса».

Офицер подчеркнул, что в отличие от иностранных наемников, у российских солдат есть мотивация и боевой дух. Поэтому ВС России всегда будут добиваться поставленных боевых целей «поражать, выдавливать, вытеснять противника».

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