Как сообщает «Московский Комсомолец», высшее военное командование ВСУ опубликовало в Сети видеозапись, на которой видно, как украинский зенитно-ракетный комплекс успешно перехватывает российскую ракету.

На фоне новостей из Польши, где было зафиксировано падение двух ракет на территории одного из воеводств на границе с Украиной, очень интересно выглядит опубликованное ВСУ видео. Ведь некоторые аналитики уже заявили, что, судя по опубликованным фотографиям из Польши, осколки упавшей ракеты очень сильно напоминают одну из ракет для ЗРК С-300. И в подтверждение того факта, что Украина до сих пор активно использует зенитно-ракетные комплексы С-300, командование ВСУ само публикует видео с доказательством этого факта.

Напомним, что военный корреспондент Юрий Котенок, опубликовал информацию о том, что упавшая на территории польского поселка ракета была выпущена военнослужащими ВСУ из 540-го зенитно-ракетного полка им. Ивана Выговского, который дислоцируется на территории Львовской области.