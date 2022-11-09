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Как сообщает портал «Военное обозрение», командный пункт 60-ой отдельной пехотной бригады ВСУ был поражен мощным ракетным ударом российской армии рано утром 9 ноября. Командование 60-ой бригады базировалось в населенном пункте Нововоскресенское, который расположен в северной части Херсонской области. До начала активных боевых действий в регионе в нем насчитывалось 1600 человек местного населения.

Сообщается, что 24 офицера оперативной группы штаба Оперативного командования «Каховка» были ликвидированы в результате точного удара. Также было уничтожено радиооборудование, которое обеспечивало связь между разными частями и подразделениями ВСУ на Херсонском направлении.

Напомним, что 60-я отдельная пехотная бригада входила в резервный Корпус сухопутных войск ВСУ. В состав бригады входит три отдельных батальона пехоты, рота резерва и дивизион самоходных артиллерийских орудий. Бригада несла службу на Херсонском направлении в последние несколько месяцев.

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