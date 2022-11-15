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Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, во время режима тишины, который наступает для того, чтобы стороны могли забрать своих раненых и убитых воинов, командиры вооруженных сил Украины отказываются забирать своих убитых сослуживцев. Рогов заявляет, что таким образом командование ВСУ занижает свои официальные потери, а командиры подразделений забирают зарплату убитых бойцов.

Рогов рассказывает, что российские артиллеристы с запорожского направления сообщают о том, что противник не прекращает постоянные попытки прорвать линию обороны. Из-за постоянных попыток наступать, поля усеяны трупами военнослужащих ВСУ, командиры которых не спешат их забирать. Рогов отмечает, что таким образом убитые бойцы числятся пропавшими без вести, и командование ВСУ имеет возможность еще три месяца получать зарплату за убитых бойцов.

Напомним, что Владимир Рогов ранее уже заявлял, что после того, как российские войска вышли с правого берега Днепра, теперь Запорожская область станет приоритетом для нападения со стороны ВСУ.

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