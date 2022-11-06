Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Российская газета», во многих социальных сетях распространяется видео с огромной колонной иностранной бронетехники ВСУ, которая начинает движение в сторону Херсона.

Среди бронетехники, которая попадает в кадр украинского военнослужащего, можно заметить французские бронированные машины VAB, украинские «Козак-2» и британские Husky TSV. Съемку ведет один из бойцов 46-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинский боец заявляет, что военное командование ВСУ отправляет их подразделение в «самое пекло» и их ждут тяжелые бои. Также он выражает мнение, что тот, кто найдет его телефон в случае его смерти, не должен грустить о погибших воинах.

Напомним, что утром 6 ноября Кирилл Стремоусов также сообщил, что командование ВСУ подтягивает большое количество бронированной техники к границам Херсонской области и готовится провести атаку в ближайшие дни. Поэтому замглавы Херсонской области призвал мирных жителей продолжать эвакуироваться на левый берег Днепра.

Вам может понравиться

Российские подразделения продолжают крушить врага на земле и с воздуха

Как стало известно из сводки Министерства Обороны РФ, ВСУ продолжает атаковать позиции армии РФ на всех направлениях, что приводит к большим потерям среди личного состава и бронетехники противника. Российские подразделения

США одобрили поставку вооружений Финляндии на полмиллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Финляндии партии оружия, общей стоимостью около 535 миллионов долларов. Об этом сообщает крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Польские СМИ повлияли на огромное количество наемников из Польши, которые захотели воевать в рядах ВСУ

Как сообщает издание «Московский Комсомолец» в своем материале, уже ни для кого не является секретом тот факт, что на стороне вооруженных силу Украины воюет огромное количество иностранных наемников. Но назвать