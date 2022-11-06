Как сообщает «Российская газета», во многих социальных сетях распространяется видео с огромной колонной иностранной бронетехники ВСУ, которая начинает движение в сторону Херсона.

Среди бронетехники, которая попадает в кадр украинского военнослужащего, можно заметить французские бронированные машины VAB, украинские «Козак-2» и британские Husky TSV. Съемку ведет один из бойцов 46-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинский боец заявляет, что военное командование ВСУ отправляет их подразделение в «самое пекло» и их ждут тяжелые бои. Также он выражает мнение, что тот, кто найдет его телефон в случае его смерти, не должен грустить о погибших воинах.

Напомним, что утром 6 ноября Кирилл Стремоусов также сообщил, что командование ВСУ подтягивает большое количество бронированной техники к границам Херсонской области и готовится провести атаку в ближайшие дни. Поэтому замглавы Херсонской области призвал мирных жителей продолжать эвакуироваться на левый берег Днепра.