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Как сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на Reuters, Тянь Цзюньли, занимающий должность официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК, заявил, что американский ракетный крейсер Chancellorsville вошел в территориальные воды Китая без разрешения от китайского правительства. Инцидент произошел недалеко от островов Наньша.

Как говорится в официальном заявлении Тянь Цзюньли, своими действиями военные ВМС США серьезно нарушили суверенитет и безопасность КНР, а именно незаконно пересекли морские границы Китая. Таким образом, становится очевидным, что США стремится к милитаризации Южно-китайского моря и установке своей навигационной гегемонии в регионе. Также Цзюньли добавил, что Народно-освободительная армия Китая смогла выдворить американский ракетный крейсер за пределы своих территориальных вод.

Тем временем, американское командование 7-го флота ВМС США выступило с заявлением, что американский ракетный крейсер Chancellorsville следовал по своему маршруту с соблюдением всех норм международного права.

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