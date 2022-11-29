Как сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на Reuters, Тянь Цзюньли, занимающий должность официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК, заявил, что американский ракетный крейсер Chancellorsville вошел в территориальные воды Китая без разрешения от китайского правительства. Инцидент произошел недалеко от островов Наньша.

Как говорится в официальном заявлении Тянь Цзюньли, своими действиями военные ВМС США серьезно нарушили суверенитет и безопасность КНР, а именно незаконно пересекли морские границы Китая. Таким образом, становится очевидным, что США стремится к милитаризации Южно-китайского моря и установке своей навигационной гегемонии в регионе. Также Цзюньли добавил, что Народно-освободительная армия Китая смогла выдворить американский ракетный крейсер за пределы своих территориальных вод.

Тем временем, американское командование 7-го флота ВМС США выступило с заявлением, что американский ракетный крейсер Chancellorsville следовал по своему маршруту с соблюдением всех норм международного права.